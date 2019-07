Il Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la Salute informa che da martedì 9 luglio saranno in pagamento, presso le Sedi del Banco di Sardegna, i contributi Legge 20, mensilità maggio e giugno e Legge 162, mensilità maggio, riscossi per contanti.

Sono altresì in corso i pagamenti per bonifico.