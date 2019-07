Cagliari: visita del Comandante Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto Giovanni Pettorino

Il Comandante Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, ha visitato la Direzione Marittima di Cagliari. Giunto presso la sede storica il Comandante Generale è stato accolto dal Direttore Marittimo della Sardegna Centro Meridionale C.V. (CP) Giuseppe Minotauro e ha ricevuto gli onori dal picchetto ivi schierato.

Dopo un colloquio con il Comandante Minotauro, l’Ammiraglio ha successivamente incontrato i militari della Capitaneria di Porto di Cagliari, riuniti in assemblea, davanti ai quali ha ribadito l’importanza del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nell’assolvimento dei suoi diversificati e delicati compiti istituzionali “ a servizio degli interessi marittimi e portuali della Sardegna meridionale e a quelli complessi del nostro

paese”, si è inoltre congratulato per i brillanti risultati conseguiti sul territorio: “ va a tutto il personale della Direzione Marittima di Cagliari il mio apprezzamento per il proficuo lavoro svolto”.

Nel prosieguo della visita, il Comandante Generale si è trattenuto a colloquio con i Comandati dei diversi Reparti della Capitaneria di Porto di Cagliari e i Titolari degli Uffici Marittimi dipendenti i quali, hanno provveduto ad illustrare le specificità delle attività condotte nel contesto territoriale sardo nonché le dinamiche legate alle diverse

realtà locali della giurisdizione della Direzione Marittima. Significativo è stato l’incontro dell’Ammiraglio con il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, On. Christian Solinas nella sede di Villa Devoto, il quale ha

avuto parole di ringraziamento per il grande lavoro svolto a favore della comunità sarda da parte delle Donne e degli Uomini della Guardia Costiera.