Cagliari: il rapporto del CREI sull’emigrazione degli studenti sardi

Ogni anno, circa il 30 per cento dei nuovi iscritti sceglie di fare le valigie e partire per frequentare l’Università al di fuori dei confini dell’Isola. Un fenomeno in continua crescita negli ultimi dieci anni: nonostante il calo demografico e la conseguente diminuzione nel numero delle immatricolazioni, gli studenti sardi iscritti in atenei della Penisola sono sempre di più.

Per approfondire e comprendere il fenomeno, il Crei Acli (Comitato Regionale Emigrazione Immigrazione) assieme alle Acli provinciali di Cagliari e all’associazione InVento organizza un seminario informativo: venerdì 2 agosto a partire dalle 10:30, nella sede di via Roma 173 a Cagliari, saranno presentati i dati sul fenomeno raccolti dal Crei in un dossier. A illustrare lo studio sarà Francesco Pitirra, già consigliere d’amministrazione dell’Ersu di Cagliari e consigliere nazionale degli Studenti Universitari presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.