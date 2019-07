Budoni, l’ultimo libro di Cristina Caboni al Museo dello stazzo

Il 27 luglio presso il Museo dello stazzo e della Civiltà contadina di Budoni, Cristina Caboni presenterà la sua ultima opera La stanza della tessitrice. L’evento si terrà in piazza Einaudi a partire dalle ore 21:30.

La Stanza della Tessitrice, edito da Garzanti, uscito nell’ottobre 2018, è il suo ultimo romanzo. È stato venduto in Germania (Blanvalet), in Olanda (Xander) e in Albania (Dituria). Anche gli altri suoi romanzi sono stati tradotti in molte lingue e sono stati pubblicati in Europa e fuori dall’Europa.

La scrittrice Cristina Caboni, è una delle voci più prestigiose e stimate del panorama letterario italiano. Con i suoi romanzi, tra gli altri, Il sentiero dei profumi e La rilegatrice di storie perdute, è entrata nel cuore dei lettori.

Ora torna con un libro dove i fili del passato e del presente si intrecciano. Dove gli abiti sono pieni di significati misteriosi e i destini di due donne si incontrano per far volare i sogni, senza paura.

Cristina Caboni, vive in provincia di Cagliari con suo marito e i loro tre figli. Oltre a dedicarsi a tempo pieno alla scrittura, lavora per l’azienda apistica di famiglia, occupandosi principalmente della cura delle api regine. Un’altra sua grande passione sono le rose, delle quali coltiva una grande varietà di specie.

Cristina Caboni, con un suo racconto sul rapporto madri e figlie, ha partecipato alla raccolta Tu Sei Parte di Me, uscita per Garzanti a novembre 2018.

L’evento rientra tra le manifestazioni organizzate dal Museo, in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Budoni – Assessorato alla Cultura e al Turismo.

Francesca Ponsanu