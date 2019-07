Le Luci dei Giganti, hanno illuminato le Cantine Parpinello

Venerdi 19 luglio scorso, nei Poderi Parpinello di Alghero, si è tenuto l’evento “Le Luci dei Giganti/Gioielli DiVini”. La serata è iniziata con la presentazione del libro Le Luci dei Giganti di Marco Pireddu, presentato da Eugenio Cossu. Subito dopo hanno sfilato le ragazze della scuola BSL Studiodanza che indossavano i gioielli in filigrana sarda e sughero disegnati da Tiziana Andolfi. Ospiti Amedeo Chessa, che ha parlato dell’arte della filigrana esaltando i gioielli di Tiziana Andolfi, e la cantante algherese Franca Masu, madrina dell’evento. Durante la manifestazione c’è stata la degustazione guidata di quattro vini dei Poderi Parpinello.

Quella di Pireddu, è un’opera prima affascinante e intrigante, che appassiona e coinvolge subito il lettore. L’autore prende come pretesto del suo racconto le storie leggendarie della Sardegna, mischiando con bravura storia, archeologia, vecchie tradizioni e le testimonianze di alcuni anziani che dicono di essere stati testimoni di cose inspiegabili.

La narrazione prende l’avvio da uno strano fenomeno che due amici vedono verificarsi di fronte ai loro occhi, all’altezza dell’altare preistorico di Monte D’Accoddi, mentre si recano da Porto Torres a Sassari. La strana visione appare davanti ai loro occhi quando mancano 5 minuti alla mezzanotte del 19 marzo 2016, cioè all’equinozio di primavera.

Quello che vedono e un grosso fascio di luce che scende dal cielo e va a posarsi sulla cima della ziggurat, ma strani fenomeni luminosi si verificano anche in altri due siti preistorici sacri dell’Isola. I militari presidiano quei luoghi e ne impediscono l’accesso a chiunque. Cosa sanno di tutto questo? E chi sono quei misteriosi uomini in abito scuro che seguono i protagonisti? Una corsa contro il tempo che trascina un gruppo di amici in un viaggio frenetico di tre giorni da un capo all’altro dell’isola: partendo dall’altare di Monte D’Accoddi, per arrivare fino alla Reggia Nuragica di Barumini e alla Tomba dei Giganti di Sa Domu’e S’Orku di Siddi, nella Marmilla, passando per il cuore della Sardegna, nel Pozzo Sacro Nuragico di Santa Cristina.

I miti e le leggende di questa terra, le storie dei Giogantinos e dei misteriosi fenomeni luminosi nel cielo che si possono vedere nei pressi di Pauli Arbarei, catapultano i protagonisti in un’avventura mozzafiato per cercare di risolvere un antico mistero.

Gian Piero Pinna