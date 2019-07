Anteprima trionfale nelle sale per il “Re Leone” – dal 21 agosto nei cinema

Titolo Il Re Leone Nazione Stati Uniti Genere Animazione Durata 120 minuti (2h) Regia Jon Favreau P.Walt Disney Pictures Attori Cast (voci originali): Seth Rogen, Donald Glover, Keegan-Michael Key, Chiwetel Ejiofor, James Earl Jones, Billy Eichner, Alfre Woodard, Beyoncé Knowles, Eric André, Florence Kasumba, John Oliver Data d’uscita 21 agosto 2019 (Italia)

Un esordio con più di 224 mila visualizzazioni nelle prime 24ore dalla data di rilascio dell’anteprima, il Re Leone si candida all’uscita trionfale in tutte le sale del mondo, in Italia a partire dal 21 agosto. La storia è ormai conosciuta: Simba, prossimo erede al trono, nasce sotto una buona stella, la più fortunata e il padre, Mufasa, questo lo sa bene, tanto da difenderlo sacrificando la sua vita stessa. Il piccolo dovrà affrontare molte prove di coraggio prima di arrivare a ricoprire la carica di Re, affermando la sua natura e la sua missione nel mondo.

Jon Favreau, regista, ha voluto porre l’accento, com’era prevedibile, sulla figura del piccolo simba, la forza che tirerà fuori durante i travagli, le vicissitudini vissute nella Savana, luogo caldo e selvaggio, pieno di atroci conflitti come di splende albe e tramonti, uniche al mondo.

Simba nasce sotto una stella fortunata ma si ritroverà solo in questa giungla, a fronteggiare nemici dei quali nemmeno lui conosce il nome, attraverso le sue sole forze, ricordandosi, infine, tra mille voci ed echi di ritorno, spesso del padre, alla sua natura stessa, per riscoprire chi è per davvero. Scar, ex erede al trono e fratello di Mufasa, farà di tutto per cacciarlo via ed impossessarsi della figura che egli in realtà è, frapponendosi, in tutti i modi, fra il suo brillare e la vena antagonistica di rivalsa, carica di risentimento verso il padre per il quale non ha mai nutrito un vero interesse.

Una storia ricca di colpi di scena, entusiasmante ed improvvisi momenti di rivalità sostituiti talora da un tenero sentimento d’amore e verità che, come sempre, vengon fuori sul finale.

Il cast è composto da Donald Glover nei panni di Simba, Beyonce Knowles-Carter nei panni di Nala, James Earl Jones nel ruolo di Mufasa, Chiwetel Ejifor nel ruolo di Scar, Seth Rogen nel ruolo di Pumbaa e Billy Eichner nel ruolo di Timon.

Daniele Fronteddu

Guarda il trailer d’anteprima del Re Leone