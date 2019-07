A Porto Torres da martedì a giovedì possibile interruzione idrica

Dalle prime ore di martedì 23 fino a giovedì 25 luglio l’Enas-Ente acque della Sardegna interromperà l’erogazione d’acqua grezza verso le vasche di accumulo del Consorzio industriale provinciale di Sassari.

L’interruzione verrà eseguita per una serie di lavori di riparazione sulla condotta in località Abbacurrente.

Per questo motivo potrebbero verificarsi parziali disservizi nell’erogazione agli insediati nel sito industriale di Porto Torres.

Il Consorzio stima, in assenza di ulteriori ritardi al momento non preventivabili, il ripristino ottimale del servizio per la prima mattinata di venerdì 26 luglio. Il CipSS metterà in atto ogni procedura possibile per minimizzare il disservizio e invita le aziende ad economizzare, per quanto possibile, l’uso dell’acqua industriale.