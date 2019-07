Ad Atzara appuntamento con la poesia il 13 luglio 2019

Atzara delizioso borgo di origine Medioevale situato nel cuore della Sardegna, inglobato nella zona denominata Mandrolisai. Paese di vigne e frutteti, celebre per i colori e l’intensa luce delle sue campagne che hanno ispirato numerosi pittori della metà del Secolo scorso, sarà il teatro di un evento culturale interessantissimo.

Il 13 Luglio prossimo, alle ore 21 appuntamento con la poesia nella suggestiva piazza San Giorgio, situata nel cuore del paese di Atzara.

Poeti provenienti da ogni parte della Sardegna e non solo, si incontreranno per dar vita ad un evento inserito nel calendario egli appuntamenti di “Atzara social summer 2019”, patrocinato dal comune.

L’incontro tra i poeti, è organizzato dall’associazione “Alas in bolu” con sede a Ossi, presieduta da Mario Demontis che sottolinea: “Il progetto, ha come finalità la valorizzazione e la divulgazione della cultura e delle tradizioni della Sardegna, ma sopratutto, di portare la poesia nelle piazze. I componimenti poetici avranno due sezioni, uno in Italiano e uno in limba Sarda con tutte le sue varianti. Una giuria tecnica – conclude Demontis – abbinata a una giuria popolare, valuteranno le opere presentate”.

La serata sarà animata da canti e balli tradizionali.

Giuseppina Carta