Questa mattina, è stata presentata la dodicesima edizione di Shopping sotto le Stelle che Confcommercio, in collaborazione con il Comune di Oristano e i commercianti del centro cittadino, proporranno tutti i martedì dal prossimo 9 luglio sino al 27 agosto. “La quota di partecipazione quest’anno è stata ridotta – ha spiegato il presidente della Confcommercio Nando Faedda – L’anno scorso chi chiedeva di occupare il suolo pubblico pagava € 200, quest’anno pagherà € 180 e se avrà bisogno solo del suolo pubblico, anziché € 180 pagherà € 150. Come le altre edizioni, avrà orario continuato e ogni esercente potrà organizzare iniziative di intrattenimento e spettacolo, accollandosi tutti gli adempimenti necessari e coordinandosi con i vicini, per evitare sovrapposizioni e frastuoni. La manifestazione inizia anche in concomitanza con la stagione dei saldi – continua Faedda – Hanno aderito 73 esercenti, con un buon incremento di adesioni, Ci sarà sicuramente un gran movimento di persone con i negozi aperti sino a mezzanotte. Sicuramente sarà un’occasione per invogliare sia i turisti e sia i locali a uscire di casa per fare acquisti. Speriamo che tutto vada bene e il bel tempo ci assista– ha concluso il presidente della Confcommercio – vista dall’esterno, la manifestazione non sembra impegnativa, ma adempiere a tutti gli obblighi di legge, non è cosa semplice”.

Per il sindaco Andrea Lutzu, “la collaborazione del Comune con la Confcommercio, è storica In questi casi il Comune deve fare in modo di facilitare le cose” e poi annuncia anche che a fine mese, il 28, 29 e 30 luglio, “Ci sarà la prima edizione del Festival del Folclore, che verrà ad incastrarsi con Shopping sotto le Stelle, è risaputo che i turisti amino uscire la sera per fare acquisti ed è per questo che stiamo facendo di tutto per portare dei benefici alla città”.

Il direttore della Confcommercio, Sara Pintus, mette in evidenza tutte le difficoltà che si sono dovute superare per stillare un programma di tutto rispetto e si dice certa del buon risultato dell’evento, in quanto, “i commercianti ci hanno dato la loro fiducia sin dalla prima edizione del 2008, inoltre, quest’anno ci sarà il coinvolgimento dei musei e anche della Federalberghi, che ci ha dato pieno sostegno per pubblicizzare l’evento, con il materiale divulgativo”.

Ci sarà una vasta area pedonale con la chiusura al traffico e rimozione delle auto nella zona interessata a Shopping sotto le Stelle.

Per evitare disguidi a turisti, visitatori e residenti, si presterà maggiore attenzione all’indicazione delle aree parcheggio adiacenti al centro, spesso poco utilizzate. Anche le strutture ricettive della provincia, saranno coinvolte e riceveranno del materiale informativo e promozionale, per coinvolgere i vacanzieri a vivere una notte di Shopping Sotto Le Stelle.

“Shopping Sotto le Stelle” è un progetto di marketing finalizzato a favorire i consumi e rilanciare la vivibilità del centro cittadino – ha spiegato ancora Nando Faedda Presidente Confcommercio – Shopping Sotto Le Stelle, infatti, ha tanto più successo quante sono le imprese che offrono prodotti e servizi diversi così da proporre al cliente-visitatore una miscellanea su misura per ogni esigenza. Confidiamo che gli sforzi organizzativi e burocratici legati alla realizzazione di Shopping sotto le Stelle, siano ripagati da questa nuova e ricca edizione dell’evento dell’estate oristanese”.

Gian Piero Pinna