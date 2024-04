Foreste Aperte nel Parco di Tepilora: il 28 Aprile a Bitti una giornata tra i boschi dell’altopiano con escursioni, laboratori esperienziali, musica e giochi per bambini

Bitti, 23 aprile 2024 – È online da oggi il programma degli eventi dell’ultimo appuntamento di Foreste Aperte nel Parco di Tepilora, in calendario a Bitti domenica 28 aprile nei boschi di Crastazza a meno di due chilometri dall’uscita della strada comunale Bitti-Mamone. La quarta giornata della rassegna, giunta quest’anno alla terza edizione, si terrà dopo le iniziative previste a Posada il prossimo 25 aprile e dopo quelle già organizzate a Torpè il 7 aprile e a Lodè il 21.

Il sipario di Foreste Aperte calerà sull’altopiano del paese barbaricino, nel versante più alto dell’area protetta tra vette che superano i mille metri, con una serie di attività capaci di soddisfare i gusti e le passioni degli amanti della natura. E saranno proprio le diverse escursioni in agenda, da quelle semplici a quelle più impegnative, tra percorsi guidati e liberi da seguire a piedi, che faranno della giornata del 28 aprile, Die de sa Sardigna, una festa aperta a grandi e piccoli, famiglie e comitive.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO:

Foreste Aperte nel Parco di Tepilora

Un’immersione totale tra i suoni e i colori di un territorio antico e selvaggio.

Per gli amanti delle due e quattro ruote si potranno inoltre noleggiare anche le mountain bike e i quad. La nuova segnaletica allestita in queste settimane lungo i sentieri, dagli operatori dell’Agenzia Forestas, assicurerà spostamenti più rapidi e sicuri per tutti. Proprio il compendio di Forestas di Crastazza farà da centro delle attività con punti ristoro, stand espositivi di prodotti agroalimentari del territorio e non solo, ma anche area di snodo per le navette gratuite che integreranno la mobilità tra i diversi siti inseriti nella mappa delle iniziative.

A completare l’offerta delle escursioni ci saranno spazi musicali e concerti nel bosco, laboratori dedicati alle straordinarie varietà di funghi presenti in questi luoghi e momenti di formazione su animali e insetti. Spazi ludici per i più piccoli e tante altre sorprese. La giornata bittese metterà assieme, in uno straordinario gioco di squadra, associazioni e operatori privati, rappresentanti delle istituzioni come il Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale (CFVA), Forestas, ASL 3 di Nuoro e le strutture del Parco di Tepilora.

Le escursioni

Si parte alle 8;30 con la prima escursione (Livello EE) verso la cascata S’Illiorai, a cura della Fattoria Con Te, uno degli scorci più selvaggi e suggestivi del versante bittese. Per partecipare è necessario prenotare al 328 9847578. Alle 9;30 prenderà il via l’escursione (Livello E) in direzione di punta Sa Donna, la vetta più alta sul Parco, con una guida d’eccezione: il fotografo naturalista e uno dei maggiori conoscitori di questi luoghi, Domenico Ruiu.

Un’ora dopo, a cura dell’Associazione Su Golostiu e con Livello E, ci si metterà in marcia alla scoperta della montagna di Preta Orteddu. La guida escursionistica Eleonora Amoroso seguirà tre escursioni Livello E, con partenza alle 10, alle 11;30 e alle 15, dal titolo “Perché le foreste sono indispensabili per la salute del pianeta”. Dalle 9;30 fino alle 15, a cura del team di Foreste Aperte di Bitti, si potrà partecipare alla passeggiata, non accompagnata ma con avvicinamento in navetta, verso la cascata di S’Abba ‘e s’Alinu: un piccolo gioiello della natura incastonato in una valle.

Per i bambini

Dalle 15, nell’area del laghetto, partiranno le attività: “Incontro con Cappuccetto Rosso nel bosco”, a cura di Lupus Logudori; laboratorio di tiro con l’arco in foresta, a cura della Corporazione degli arcieri medievali di Sanluri.

Tepilora Lab

Dalle 10 alle 11 l’Associazione il Bugno parlerà dell’importanza degli impollinatori in natura, mentre dalle 10;30 il personale del CFVA presenterà un’esercitazione pratica antincendio. A cura dell’Ispettorato micologico ASL 3 di Nuoro si terranno inoltre due interessantissimi appuntamenti esperienziali: uno per i grandi e l’altro per i bambini. Si partirà dalle 11 alle 12 con l’attività divulgativa “Funghi … buoni e cattivi” e dalle 11;30 con una caccia al tesoro “Alla ricerca dei funghi buoni”. Alle 16, nel vicino agriturismo Ertila e su prenotazione da formalizzare chiamando il 3485267955, si potrà visitare con l’autore Domenico Ruiu la mostra fotografica sul Parco di Tepilora

Armonie di Tepilora

Canto a tenore, canto corale sardo e musica jazz accompagneranno diversi momenti della giornata. Si parte alle 12, nell’area attrezzata di Preta Orteddu, con l’esibizione dei Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu e del polistrumentista Gavino Murgia. Si prosegue poi dopo pranzo dalle 15, in prossimità del compendio di Forestas, con il Coro Montalbo e poi dalle 17;30, con i Novos Sonos, ci saranno musiche e balli della tradizione isolana.

Il presidente dell’area protetta

“Foreste Aperte è una manifestazione che piano piano si sta ritagliando un proprio spazio all’interno della programmazione degli eventi turistici in ambito regionale”. Così il presidente del Parco naturale regionale di Tepilora, Giuseppe Ciccolini, che ha aggiunto: “Ora, per la nostra area protetta, si aprono nuove sfide con la prossima definizione della carta dei servizi e con gli oltre 200km di sentieri appena mappati e segnalati, che possono rappresentare un vero volano per la crescita di un turismo lento e con un’attenzione volta sempre di più a una fruizione intelligente del nostro patrimonio ambientale”.

Info e raccomandazioni. Per informazioni e prenotazioni si possono chiamare i numeri: 3277729932 o 3756659957. Per partecipare alle escursioni si consiglia di indossare un abbigliamento idoneo al trekking.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO: