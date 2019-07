A Cagliari Domani il terzo appuntamento con Notturni di note

Proseguono nel cortile interno del Conservatorio di Cagliari (ingresso dal Parco della musica) gli appuntamenti con Notturni di note, la rassegna che vede suonare sotto le stelle i migliori allievi delle classi dipianoforte, violino, corno, fisarmonica e musica da camera.

Domani, martedì 2 luglio alle 21,30 arriva una nuova serata dedicata al pianoforte. Protagonisti saranno Francesca Massidda e Matteo Nurcis. Proprio con quest’ultimo prenderà il via il concerto: si parte con ilCapriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo BWV 992 di J. S. Bach per prosegure sulle note dellaSonata in fa min. K 239 e della Toccata in re min. K 141 di D. Scarlatti, sino alla Sonata in sol magg. WO 14 di M. Clementi e al Preludio dallo Studio da concerto op. 40 n. 1 di N. G. Kapustin.

Sarà poi la volta di Francesca Massidda che affronterà i 24 Preludi op. 28 di F. Chopin.

La rassegna è curata dalle docenti Aurora Cogliando ed Elisabetta Dessì.

Informazioni: tel. 070 – 493118

Il costo dei biglietti è di 5 euro.