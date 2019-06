Villamassargia-23° Torneo Internazionale di calcio Sardinia Cup 2019

Si svolgerà da lunedì 1° a sabato 6 luglio prossimi, a partire dalle ore 16,00 in poi, il Torneo Intercontinentale di Calcio Sardinia Cup, che andrà in scena presso l’impianto sportivo polivalente di Villamassargia (CI), sito in via dello Sport.

La manifestazione, giunta alla ventitreesima edizione, con squadre delle categorie Pulcini 2009-2010, Esordienti 2007-2008 e Giovanissimi 2004-2005-2006, si propone di dare un ulteriore incentivo alla pratica delle discipline sportive ed in particolare al mondo del calcio e favorire così gli scambi sportivi, ma soprattutto sociali e culturali, e anche promuovere il territorio dell’isola, sfruttando l’evento sportivo con il confronto di tutti i partecipanti provenienti da varie zone della Sardegna, da altre regioni italiane e da nazioni europee ed extraeuropee.

In particolare al Torneo saranno presenti, per il settimo anno consecutivo, la comitiva del A.C. Milan Academy Australia di Sidney, guidata dall’ex rossonero Andrea Icardi.

Oltre al club proveniente dall’Australia, parteciperanno anche il club Chatelet-Farciennes proveniente dal Belgio, la squadra del Mosta FC proveniente da Malta e il team Wake FC, proveniente dal Nord Carolina (Stati Uniti).

Nelle passate edizioni, dal 1997 ad oggi, oltre a molte squadre provenienti da altre regioni d’Italia (Friuli, Campania, Sicilia, Toscana, Emilia Romagna, Puglia, Lazio, Lombardia) il Torneo ha avuto notevole risalto anche a livello mondiale, in quanto i suoi partecipanti provenivano dall’Europa (Romania, Malta, Serbia, Montenegro, Spagna, Francia, Bielorussia, Ungheria, Russia etc.), ma anche e soprattutto da nazioni extraeuropee (Australia, Senegal, Perù, Costarica, Stati Uniti).

La locandina della manifestazione sarà presente sul sito internet ufficiale dell’evento all’indirizzo www.sardiniacup.it.

La manifestazione è organizzata, sotto l’egida del M.S.P. ITALIA, dall’A.S.D. Aiace Telamonio di Assemini, in collaborazione con la A.S.D. Sulcis United di Villamassargia, con la preziosa disponibilità dell’Amministrazione comunale di Villamassargia.

L’organizzazione è già rivolta all’edizione del prossimo anno (6-11 Luglio 2020) e per il quale sono già richieste la partecipazione di Stati Uniti, Australia, Giappone, Ungheria, Bielorussia, Russia, Canada, Inghilterra, Germania, Spagna, Perù, Malta, Serbia, Senegal e molte altre nazioni.