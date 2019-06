Seui-Arriva la VI Edizione di SEUINMUSICA

Domani,venerdì 28 giugno, alle ore 11 presso l’Aula Magna del Conservatorio di Musica G. P. da Palestrina di Cagliari verrà presentata alla stampa la sesta edizione di Seuinmusica in scena dal 26 al 28 luglio a Seui (Sud Sardegna).

La manifestazione ha ospitato negli anni musicisti del calibro di Gavino Murgia, Antonello Salis, Sandro Satta, Luciano Biondini, Fabio Furia e Attilio Berni, tra gli altri, e anche in questa edizione propone un cartellone in cui il jazz diventa il pretesto per affrontare e sviluppare le sue più ampie e svariate declinazioni.

Il programma della prossima edizione verrà illustrato alla stampa dai direttori artistici Luigi Murgia e Andrea Sanna, con la partecipazione del direttore del Conservatorio di Musica G. P. da Palestrina di Cagliari Giorgio Sanna, della vicesindaca di Seui Marcella Puddu, del consigliere regionale Massimo Zedda e del direttore della Seuinstreet band Adriano Sarais.

L’evento è organizzato dall’associazione AC. Kromatica con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, il patrocinio del Comune di Seui e del Conservatorio di Musica G. P. da Palestrina di Cagliari.