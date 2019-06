“Grazie, ciao a tutti, fatevi un po’vedere quanti siete. Benvenuti, sono felicissima di essere qua stasera in una terra che conoscevo, ma che ultimamente ho imparato ad amare ancora di più e a frequentare con molta più assiduità, e non mi stanca mai, è bellissimo”.

Irene Grandi dopo la prima mezz’ora di concerto si presenta in questo modo – “Ci sono tante e tante cose da scoprire – continua – e io che sono un’appassionata di scoperte, mi piace sperimentare, ricercare, sicuramente questa è una terra che ha tante cose da conoscere, da trovare, proprio da scoprire… e quindi grazie per avermi ospitato per la prima data di questo mio tour grandissimo che è una festa per me”.

“Con questo concerto, festeggio i 25 anni di palcoscenico, assieme a questa fantastica band, questo trio di cui vado tanto orgogliosa, forse perché è una nostra scelta un po’ controcorrente, pochi ma buoni, tanto rock & Roll, e soprattutto amicizia, devo dire, perché con questi ragazzi siamo insieme ormai da 7 anni, e ci vogliamo un sacco di bene. E’ bellissimo condividere la musica assieme ai sentimenti. Quindi – conclude è veramente bello essere qua, grazie”.

“Grandissimo”, è il titolo dell’ultimo dell’ ultimo album di Irene Grandi che celebra i 25 anni di carriera della cantante fiorentina e che dà il nome a questo Tour.

“In questo album ho potuto raccontare un percorso – ha spiegato l’artista – un viaggio che rappresenta i miei primi 25 anni”, “c’è una prima parte che ho chiamato ‘inedita’ proprio perché mi sento nuova, poi una di duetti perché se questa è la festa per i miei 25 anni mi sembrava importante condividerla con gli altri, la terza parte è quella dei live in una versione molto rock”

Per festeggiare tutti insieme l’appuntamento, la cantante fiorentina ha voluto che la data di inizio del suo tour estivo coincidesse con l’apertura della stagione di concerti, nel suggestivo sito del Parco dei Suoni, di Riola Sardo, location scelta da Irene e Sardegna Concerti.

Appuntamento che ha visto il sold out, con tantissimi fans in prima fila a cantare le canzoni assieme a lei. Un’energia sprigionata sul palco e una presenza scenica con un’eleganza e una simpatia che ha saputo conquistare tutti.

Quest’anno saranno tantissimi i concerti, targati Sardegna Concerti, al Parco dei di Riola Sardo Suoni , che si svolgeranno durante i mesi di giugno, luglio e agosto, con grandi artisti tra cui i Negrita, Vinicio Capossela, The Zen Circus.

Per informazioni su tutti gli eventi in programma www.parcodeisuoni.com/calendario-eventi https://www.facebook.com/SarConcerti/

Michele Vacca