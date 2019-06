Oristano: ecco il calendario degli eventi estivi

Musica, enogastronomia, la rievocazione storica in costume, il motoraduno e la Sartigliedda.

Sono gli ingredienti principali del calendario di spettacoli ed eventi a cura dell’Assessorato allo Spettacolo e turismo del Comune di Oristano e della Pro loco Loco in collaborazione con l’Associazione Culturale InPut On Stage.

“Tanti gli appuntamenti in cartellone per l’estate 2019 concentrati per la maggior parte a Torre Grande dove lanciamo il Torre Grande Summer festival che si affianca a tanti altri eventi tra i quali spicca la Sartigliedda estiva – osserva l’Assessore Stefania Zedda -. Il Comune di Oristano punta molto sul rilancio di Torre Grande e grazie anche alla collaborazione di tanti soggetti della Pro Loco e dell’associazione Input On Stage proponiamo una serie di eventi che siamo certi sapranno attirare e coinvolgere giovani, famiglie e adulti”.

Al via anche il “Torre Grande Summer Festival” con 5 appuntamenti in programma:

• Sabato 13 luglio “Uanna Dans” band con le migliori Hit Dance dagli anni ‘70 ai giorni nostri, ospiti della serata gli “Shedan Firetheater” che stupiranno con i loro giochi col fuoco.

• Sabato 13 e Domenica 14 luglio terza edizione della Sagra del calamaro fritto organizzata da Ittico Pesca di Artemio & Ivan Porcu Catering (sabato ore 18) e domenica anche a pranzo con intrattenimento musicale e balli tradizionali.

• Venerdì 19 luglio concerto dei “Rock Tales” con brani della storia del rock, sul palco anche il famoso sputafuoco Gionata Feuer Frei.

• Domenica 4 agosto “Tieni il Tempo”, tribute band degli 883. Nella stessa giornata, dalle ore 16:30, nel piazzale della Torre il motoraduno “Sardegna Motor Bikers” e, dalle 18:30 esibizione del dj dello ZOO di 105 “Pippo Palmieri”.

• Sabato 10 agosto (la notte delle stelle) ore 22:30 “Queen in Rock”, tribute band dei Queen, per questa notte speciale il festival ospiterà Luca Martelli, famoso batterista dei Litfiba.

• Mercoledì 14 agosto La Notte di Ferragosto” con i “Blues Fradis”, tribute Band Blues Brothers.

Il lungomare di Torre Grande sarà inoltre vetrina del cibo internazionale da giovedì 25 luglio a domenica 28 luglio col Tour Regionale della “FESTA DEL GUSTO”, il primo format sul cibo di strada, con prodotti enogastronomici e artigianali locali, nazionali e internazionali il tutto contornato da spettacolari balli cubani, brasiliani, flamenco e country e della nostra tradizione, organizzato da “INVITAS” in collaborazione con “INPUT ON STAGE”.

Il primo appuntamento è per domenica 7 luglio in piazza della Torre con Ancias in Armonia per gli appassionati del ballo tradizionale, liscio e caraibico in compagnia della fisarmonica del maestro Ireneo Massidda, dell’organetto di Fabio Onnis e della voce di Gianni Licheri.

Questo il programma completo degli spettacoli