ATS-ASSL Lanusei: anche quest’anno assicurata la Guardia Medica Turistica

La Direzione ATS Sardegna/ASSL Lanusei comunica che anche quest’anno assicurerà un’estate più sicura ai turisti che, nel periodo estivo, soggiorneranno nelle coste dell’Ogliastra. I non residenti che si troveranno in vacanza nei comuni della costa orientale potranno contare sul medico di Guardia Medica Turistica.

Gli ambulatori di Guardia Turistica sono strutture pubbliche, con lo scopo di assicurare l’assistenza sanitaria di base ai non residenti: le strutture sono presidiate da un medico che, sette giorni la settimana, garantisce un pronto intervento sanitario anche in caso di patologie che rivestono carattere d’urgenza.

Il medico dell’ambulatorio di Guardia Medica Turistica può prescrivere farmaci, richiedere esami diagnostici e visite specialistiche e formulare proposte di ricovero su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, e può anche rilasciare certificazioni di malattia; in caso di necessità possono raggiungere anche il domicilio del paziente.

Le prestazioni sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna che prevede un compenso di € 16 per le visite ambulatoriali, di € 30 per le visite domiciliari e di € 8 per la ripetizione di prescrizione medica, misurazione della pressione, ciclo di medicazioni e terapie iniettive.



Per ogni prestazione erogata verrà rilasciata la ricevuta, valida ai fini fiscali, che consente, nei casi previsti dalla legge n. 98 del 1982, di richiedere il rimborso delle spese sostenute presso la propria ASSL di appartenenza. Gli assistiti non residenti in Sardegna devono pagare l’importo relativo alla prestazione erogata ma, se esenti, qualora previsto dalla normativa della Regione di appartenenza, possono richiedere il rimborso alla loro ASSLdi appartenenza.



Solamente i cittadini residenti in Sardegna che appartengono alle categorie riconosciute esenti non devono compartecipare al costo del servizio, ma devono autocertificare il loro stato nell’apposito modulo di autocertificazione consegnato dal medico del punto guardia.

L’ASSL di Lanusei informa l’utenza che è attivo il servizio di guardia turistica – stagione estiva 2019 – nelle seguenti località:

Punto guardia di Tortolì: copertura servizio H24 (diurno e notturno)

data inizio lunedì 24.06.2018 h 08.00

data termine lunedì 23.09.2018 h 20.00

c/o Poliambulatorio Tortolì via Monsignor Carchero; recapito telefonico 0782 623532

Punto Guardia Torre di Barì (Bari Sardo): copertura servizio H12 (diurno)

Data inizio giovedì 01.08.2018 h 08.00

data termine sabato 31.08.2018 h 20.00

c/o località Sa Marina Torre di Barì; recapito telefonico 0782 29078

Punto Guardia Santa Maria Navarrese (Baunei): copertura servizio H12 (diurno)

Data inizio giovedì 01.08.2018 h 08.00

data termine sabato 31.08.2018 h 20.00

c/o piazza Ulivi, recapito telefonico 0782 615010

Punto Guardia Sàrrala (Tertenia): copertura servizio H12 (diurno)

Data inizio giovedì 01.08.2018 h 08.00

data termine sabato 31.08.2018 h 20.00

c/o località Foximanna, recapito telefonico 3393118890