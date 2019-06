Nuragus- Uomo coinvolto in un incidente stradale sotto l’influenza dell’alcol

I Carabinieri della Stazione di Nurallao in collaborazione con i colleghi della sezione Radiomobile di Isili, hanno ritirato la patente di guida ad un 45enne.

I militari intervenuti per i rilievi, in un incidente stradale occorso nella pubblica via di Nuragus, hanno effettuato i previsti accertamenti etilometrici ai conducenti delle autovetture coinvolti nel sinistro stradale.

Uno di questi un 45enne è risultato superare il limite consentito. Immediatamente è scattato il ritiro della patente per la successiva trasmissione alla Prefettura di Nuoro e il fermo amministrativo del veicolo.