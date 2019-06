La qualità dell’architettura emerge in Sardegna

IN/ARCH Sardegna presenta all’EXMA’ di Cagliari una selezione di architetture recenti realizzate nella nostra regione. E’ il risultato di QUALITÀ’ EMERGENTE, un progetto di ricerca pluriennale, curato da IN/ARCH Sardegna, che mette in mostra opere di architettura, di particolare rilievo, realizzate in Sardegna a partire dall’anno 2000. La mostra può essere visitata la sera del 21, e le giornate del 22-23 giugno dalle 9 -13 e dalle 16 – 20.

La selezione è stata curata da una giuria indipendente formata dagli architetti: Gianandrea Barreca di Barreca & La Varra di Milano, autori, tra le altre opere, del Bosco Verticale; Andrea de Eccher dello studio Op Architetti Associati di Venezia, autore a Cagliari dei progetti del Lazzaretto e della MEM; Mosè Ricci, docente ordinario di composizione architettonica all’Università di Trento, autore dell’edificio Ghella Headquarters a Roma che, nel 2015, ha vinto l’European Solar Prize.

La valutazione è stata effettuata sulla base delle candidature pervenute ad IN/ARCH Sardegna in seguito ad una serie di inviti aperti pubblicati a partire dal 2006.

La finalità è la costruzione progressiva di un quadro conoscitivo relativo all’emergere di pratiche contemporanee di qualità progettuale in ambito regionale.

L’ultima edizione di QUALITÀ’ EMERGENTE ha visto la partecipazione di decine di candidature, fra le quali la giuria ha selezionato 19 opere. Queste, in aggiunta a quelle selezionate nelle precedenti edizioni, che portano a 36 le opere in mostra, saranno presentate ad un pubblico di addetti e interessati e costituiranno un importante repertorio di opere di qualità realizzate recentemente in Sardegna.

All’interno dell’evento sarà presentato il prossimo bando dei PREMI IN/ARCHITETTURA, organizzati da IN/ARCH (Istituto Nazionale di Architettura) e ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), che, dal 2005, mirano a premiare la qualità dell’opera architettonica e i tre principali protagonisti che sono alla base della sua realizzazione: committente, progettista, costruttore. Negli anni ha premiato figure come Luigi Caccia Dominioni, Aimaro Isola, Renzo Piano, Lucio Passarelli e Guido Canali

INARCH SARDEGNA

La sezione Sardegna dell’Istituto Nazionale di Architettura è stata costituita nel 2005 per essere sia un punto di riferimento intorno al quale far gravitare, in modo non settoriale, il dibattito sull’architettura sia un laboratorio di proposte per la cultura del progetto in Sardegna con l’obiettivo di allargare, diffondere e promuovere la qualità architettonica.

Coerentemente con le finalità che, sin dalla fondazione dell’Istituto nel 1959, fecero sì che fosse un luogo di incontro di tutte le forze economiche e culturali che partecipano ai processi di trasformazione delle città e dell’ambiente, la sezione sarda si pone come obiettivo di coinvolgere, oltre architetti e ingegneri, anche costruttori, industrie di materiali edili, istituti di credito edilizio, operatori economici, enti della pubblica amministrazione.

ELENCO PROGETTI E LUOGH