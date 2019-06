VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Iglesias- La Diocesi per la valorizzazione del patrimonio culturale

Nelle passate settimane l'Amministrazione Comunale di Iglesias ha richiesto la collaborazione della Diocesi di Iglesias, ed in particolare dell'Ufficio Beni culturali, per realizzare un progetto di valorizzazione dei beni artistici e culturali cittadini, rivolto in primo luogo alle chiese storiche della città