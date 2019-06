Gavoi. Cursu de Limba e Cultura Sarda: iscritzione fintzas a su 13 de lampadas

Sunt apertas in Gavoi sas iscritziones a su cursu de limba e cultura sarda livellu a1 pro chie cheret imparare a iscrìvere in sardu e pro chie de sardu e in sardu cheret chistionare. Difatis s’Ufìtziu Linguìsticu de Gavoi est ammaniande unu cursu de limba, de badas pro totus, chi at a durare 30 oras.

Su cursu de limba e cultura sarda ”S’àndala de s’istòria: sa limba, sa zente” est ammaniadu dae s’Ufìtziu de sa Limba Sarda de su Comune de Gavoi e s’at a fàghere in sa Biblioteca Comunale “Frades Satta” a comintzare dae su 14 de làmpadas de su 2019 dae sas chimbe a sas otto de merie.

In su cursu s’at a sighire custu programma:

Contos e contigheddos de istòria; Polìtica linguìstica: dae sa carta europea a sa leze 482/99; Lèssicu e orìgine de sas paràgulas; Limbas, variantes e limbàzos ispetziales; Limba sarda comuna (lsc): règula e norma; Ortografia e grammàtica; Tradutziones, esertzìtzios, leturas.

Sos interessados tenzant contu chi sos oràrios e sas dies ant a essere detzisas cunforme a sa disponibilidade de sa mastra e de sos dischentes e podent èssere cambiadas si ant b’aere esigèntzias particulares de chie s’iscrivet.

A sa fine de su cursu, e in ocasione de sa die ‘L’ischis ma no l’ischis”, ammaniada dae s’Istitutu Bellieni, a sos partetzipantes s’at a dare s’atestadu de frecuèntzia.

Su cursu est ammaniadu dae su Comune de Gavoi, Assessoradu de sa Cultura e Identidade e dae s’Istituto Bellieni.

Pro informatziones e iscritziones mutire a su 333/2136730 o cumpilare su mòdulu chi si podet iscarrigare innoghe e totu o buscare in biblioteca.

Sas iscritziones ant a serrare su 13 de làmpadas.