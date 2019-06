Gavoi. Iscrizioni aperte ai Corsi Serali per Geometri all’Istituto Superiore C. Floris

Mentre giungono al diploma gli studenti della riattivata Scuola Serale del Corso Geometri (CPIA) l’Amministrazione comunale di Gavoi e l’Unione dei comuni della Barbagia ricordano che sono aperte le iscrizioni al nuovo Corso Geometri – C.P.I.A. (corso serale per adulti), presso la sede dell’Istituto Floris di Gavoi sede staccata dell’I.I.S. F. Ciusa di Nuoro.

L’Amministrazione Comunale di Gavoi e l’Unione dei Comuni della Barbagia si sono spese per ottenere negli anni scorsi la riattivazione dei corsi (fermi da circa dieci anni) ottenendo così la possibilità di estendere il diritto allo studio a coloro che intendono riprendere gli studi interrotti. I corsi serali garantiscono una opportunità di crescita culturale e umana che va ad arricchire le comunità barbaricine e puntano a confermare un’occasione di riscatto per tutto il territorio che lotta ogni giorno contro i tagli alle risorse e la perdita di importanti servizi e presidi culturali. Così il territorio sostiene e collabora alla promozione dei percorsi scolastici indirizzati a tutte le persone che, per varie motivazioni, desiderano conseguire un diploma e avere maggiori opportunità personali e nel mondo del lavoro.

Con la nuova normativa sarà consentita, a particolari condizioni, l’iscrizione ai corsi dei CPIA anche agli studenti privi di licenza media, a quelli con età inferiore o uguale a 16 anni per il primo periodo e a quelli da 16 anni in su e privi di diploma per il secondo periodo.

Potranno, inoltre, iscriversi i cittadini stranieri adulti che vogliano allargare le proprie competenze professionali e/o arricchire le proprie conoscenze.

Previo raggiungimento del numero necessario di iscritti e ottenute le autorizzazioni di rito, potranno essere attivate la classe del primo livello e la classe del secondo livello, con un impegno didattico di 22 ore settimanali (più eventualmente l’ora facoltativa di religione), dal lunedì al venerdì.

Le iscrizioni vanno presentate entro il 20 giugno, tramite presentazione all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto “Francesco Ciusa” di Nuoro del modulo di riferimento Modulo A – per iscrizioni alla classe di primo livello e Modulo B – per iscrizioni alla classe di secondo livello. Eventuali versamenti su C/C postale potranno essere effettuati in seguito.

I Moduli sono disponibili presso la sede dell’Istituto Superiore “Carmelo Floris”, in loc. Maristiai, a Gavoi, (dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:30) o sono scaricabili dal sito web dell’IIS “F. Ciusa” – www.ciusa.edupa.it alla voce “modulistica” e dal sito istituzionale del Comune di Gavoi www.comune.gavoi.nu.it

Una volta compilati, essi devono essere consegnati a mano o tramite posta elettronica all’Ufficio di Segreteria dell’IIS “Francesco Ciusa” di Nuoro, all’indirizzo mail nuis00300r@istruzione.it, specificando nell’oggetto “Richiesta iscrizione Corsi Serali Gavoi”.