Devorah Major, a Mogorella il 27 giugno prossimo

A Mogorella, il 27 giugno prossimo, nel Salone Parrocchiale in Via San Lorenzo, con inizio alle 18,30, si svolgerà un reading poetico che avrà come protagonista una delle voci femminili contemporanee statunitensi più importanti Devorah Major. L’evento, è organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco in collaborazione con la biblioteca Gramsciana Onlus

Devorah Major, nell’aprile del 2002 è diventata la terza Poet Laureate di San Francisco, dopo Lawrence Ferlinghetti e Janice Mirikitani.

Apprezzata attrice ed ex ballerina, si avvicina alla poesia sia come arte di scrittura che di performance. Ha vinto il PEN Oakland Josephine Miles Award per Literary Excellence con la raccolta di poesie street smarts (Curbstone Press, 1997) e il premio Black Caucus dell’American Library Association First Novelist con il romanzo “An Open Weave” (Seal Press, 1996). Nel 2002 ha ricevuto un premio dal California Arts Council Writing Fellowship come Spoken Word Artist. Un secondo romanzo “Brown Glass Windows” è stato stampato dalla Curbstone Press nel 2002. Due nuovi libri, “with more than tongue” (Creative Arts Books, Inc.)e “where river meets ocean” (City Lights Publishing) sono stati pubblicati negli ultimi anni. La sua attività comprende anche pubblicazioni, incisioni e performances con Opal Palmer Adisa con la quale ha dato vita al gruppo di performance poetica Daughters of Yam. Insieme hanno pubblicato un libro, “Traveling Women”, con la Jukebox Press, e un cd di musica jazz e poesia, “The Tongue Is a Drum”, con la Irresistible//Revolutionary Records (www.daughtersofyam.com). La Major ha presentato il suo lavoro da sola e con musicisti jazz negli Stati Uniti, Inghilterra, Galles, Francia e Italia. Sue poesie, racconti e saggi sono apparsi in numerose riviste ed antologie. Ha insegnato poesia e scrittura creativa in qualità di artist-in-residence in scuole, comunità, ed istituzioni sociali per più di 20 anni. Ha curato la pubblicazione di diverse antologie poetiche di studenti ed ha pubblicato una notevole quantità di saggi sull’insegnamento della poesia. È autrice di racconti per bambini. È considerata una delle più importanti poetesse afroamericane, splendida voce della jazz-poetry. È stata ospite di Casa della poesia nel 2003 e nel 2005, e invitata a: “Napolipoesia” (2001), “Il cammino delle comete” (2003), “Altre Americhe” (Napoli, 2005), “Incontri internazionali di poesia di Sarajevo” (2006), “VersoSud” (Reggio Calabria) nel 2007, a “Napolipoesia nel Parco” nel 2009.