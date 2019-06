Danno di immagine alla birra artigianale: Rai condannata a risarcire Unionbirrai

Unionbirrai vince la causa intentata contro la RAI. Il Giudice di Pace ha condannato la TV di Stato a risarcire l’Associazione dei piccoli birrifici indipendenti per danno all’immagine e alla reputazione per un ammontare di 3.000 euro più le spese processuali.

L’azione legale, portata avanti dall’avv. Gaetana Russo, è partita a seguito di una puntata della fiction Tutto può succedere andata in onda su RAI 1 il 1 giugno 2017. Due attori, nel corso di un dialogo, avevano pesantemente denigrato una birra artigianale che stavano bevendo, utilizzando termini come “schifo”, “queste birre non valgono quello che costano”, spingendosi fino al paragone con le birre industriali: “prima aveva tutte birre normali, quelle che si trovano, poi si è buttato sulle birre artigianali, vatti a fidare”.

“Il Giudice ha riconosciuto che la conversazione andata in onda era diffamatoria dell’onore e della reputazione di Unionbirrai e della birra artigianale in generale – commenta Vittorio Ferraris, direttore dell’Associazione – Non è la prima volta che ci arrivano attacchi di questo genere, ma questa sentenza costituisce per noi un precedente significativo, molto più importante del risarcimento, che è assolutamente simbolico”.

La somma del risarcimento verrà interamente utilizzata dall’Associazione per lapromozione della cultura della birra artigianale in Italia.

Unionbirrai

Unionbirrai (UB) è un’associazione nata nel 1999 per tutelare e promuovere i Piccoli Produttori Indipendenti di Birra nel nostro paese.

Dal 2005 organizza “Birra dell’Anno”, il concorso che premia le migliori birre artigianali italiane. Sempre dallo stesso anno è anche Membro effettivo dell’EBCU – European Beer Consumers Union, dove oggi è anche componente del Comitato Direttivo.

Nel 2008 viene consolidata l’azione di tutela dei piccoli produttori , con l’accreditamento ufficiale presso l’Agenzia delle Dogane e i vari enti preposti al controllo della produzione di birra: da allora Unionbirrai partecipa attivamente ai tavoli tecnici necessari all’adeguamento normativo relativo alla produzione birraria nel nostro paese.

Oggi Unionbirrai conta 290 piccoli birrifici associati in tutto il paese.