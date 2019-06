Cagliari. Protezione Civile: al via l’indagine di gradimento per migliorare il servizio ai cittadini

Per migliorare ulteriormente l’efficienza dei servizi offerti, l’Ufficio Protezione Civile del Comune di Cagliari ha predisposto un questionario online (link più sotto) di gradimento per misurare lo stato di soddisfazione degli utenti. Per partecipare c’è tempo sino a mercoledì 3 luglio 2019.

Il questionario, anonimo, consiste in 10 domande volte ad individuare tanto le esigenze degli utenti, quanto le criticità emerse nel corso delle attività svolte sul territorio, incluso il servizio di salvamento a mare. Possibile, inoltre, esprimere osservazioni e suggerimenti.

Dopo aver risposto alle domande, è necessario cliccare sul tasto “Invia” e la piattaforma online predisposta dal Comune acquisirà automaticamente il questionario. Bastano pochi minuti.