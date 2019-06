Cagliari- Prima tappa per il Roadshow di QUADRIFOR

Per ascoltare le esigenze di formazione dei diversi territori, mercoledì 26 giugno farà tappa a CAGLIARI il primo Roadshow di QUADRIFOR – Istituto bilaterale per lo sviluppo della formazione dei Quadri del Terziario- dal titolo Nuove idee per una nuova cultura d’impresa.

Si tratta di un’importante iniziativa di promozione della cultura manageriale e di apertura al dialogo con i destinatari della formazione che mette al centro i diversi territori con le loro specificità.

Dedicato alle competenze del Middle Management e alle sfide digitali che aspettano le imprese, il Roadshow si è articolato in 4 appuntamenti in 4 città: Catania, Firenze, Cagliari e Bari.

La partecipazione all’incontro di Cagliari è gratuita e aperta a tutti previa iscrizione al link: https://formazione.quadrifor.it/eventi/evento.

Obiettivi del Roadshow sono far conoscere meglio ed in modo più diffuso l’ampia, robusta e gratuita offerta formativa di Quadrifor, soprattutto alle PMI, in alcune aree specifiche del Paese (Sicilia e Calabria, Centro Italia, Sardegna, Puglia e Basilicata); diffondere e far crescere la cultura manageriale, anche restituendo i risultati dell’ultima ricerca, realizzata da Quadrifor in collaborazione con Doxa, sull’evoluzione del ruolo e delle competenze del Management del Terziario; acquisire, soprattutto, informazioni ed input, dai partecipanti presenti, sulle esigenze formative del Management del territorio, attraverso un Focus Group allargato, al termine di ogni incontro.

Il programma della tappa di Cagliari, prevista per Mercoledì 26 giugno 2019, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, prevede i saluti istituzionali da parte di Alberto Bertolotti, Presidente Confcommercio Sardegna e Alessandra Zedda, Assessore Regionale al Lavoro.

Aprirà i lavori la Presidente di Quadrifor, Rosetta Raso. Il Direttore Roberto Savini Zangrandi, presenterà l’Istituto e le sue attività e Pierluigi Richini, Responsabile Area Formazione e Studi, interverrà su “L’evoluzione del profilo manageriale nel terziario: nuove competenze e bisogni formativi”.

Seguirà un “Open Focus Group” con tutti i partecipanti per raccogliere feedback sulle esigenze formative specifiche emerse nel territorio. Le conclusioni saranno affidate a Maria Luisa Coppa, Vicepresidente Quadrifor.