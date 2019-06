Cagliari-Nuovo appuntamento per la rassegna concertistica Da Scarlatti al Terzo Millennio

Un altro appuntamento con la Stagione Concertistica 2019 degli Amici della Musica di Cagliari Da Scarlatti al Terzo Millennio.

L’appuntamento di questa settimana è previsto per giovedì 20 giugno alle ore 18 nella storica cornice della Chiesa di Santa Chiara a Cagliari.

Ospiti della serata saranno la flautista Luisa Sello e il Donatello ensemble composto da: Zlatina Georgieva (flauto e flauto in sol), Giacomo Birner (violino) e Aurora Sabia (pianoforte) che eseguiranno brani di Felix Mendelssohn, Franz Doppler, Wolfgang Amadeus Mozart, George Bizet, Luisa Sello, Astor Piazzolla e Dmitri Shostakovic.

Luisa Sello è stata definita dal New York Concert Review un’artista dalla tecnica brillante, da un’eccellente controllo del fiato, dal suono generoso e dal grande charm’ che, suonando in tutto il mondo è stata scelta dal Ministero Italiano dei Beni Culturali per rappresentare la musica italiana.

Nel suo curriculum figurano i nomi di R. Muti, T. Pinnock, A. Diaz, Wiener Symphoniker, Carnegie Hall, Juilliard School, Ph. Entremont, Thailand Symphony Orchestra, Teatro alla Scala di Milano, S. Sciarrino, B. Canino.

E’ inoltre titolare al Conservatorio di Trieste e professore ospite all’Università di Vienna.

La particolarità del Donatello Ensemble è, invece, quella di abbinare personali doti solistiche all’esperienza cameristica, con un repertorio che spazia dal barocco al contemporaneo, non trascurando le espressioni più attuali. I musicisti sono stati scelti, accanto al talento musicale, per capacità comunicative ed espressive carismatiche basate su un naturale, giocoso ed empatico modo di porsi al pubblico. Il debutto è avvenuto a Vienna nel 2013 a cui sono seguiti concerti a Bratislava per l’apertura del Festival ‘La dolce Vitaj 2015’, a Roma in Piazza Navona, all’Expo di Milano, al Festival Udine Castello e in centri della Mitteleuropa.

Leader del gruppo è la flautista Luisa Sello che, accanto alla carriera internazionale come solista, intende proporre repertori cameristici conosciuti e rari.

Il nome è un omaggio all’arte italiana ed all’opera d’arte del grande scultore Donatello.