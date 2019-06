Cagliari. Il “Duo Perfetto” in concerto per la Festa della Musica

Appuntamento venerdì 21 giugno alle 20 al THOTEL, via dei Giudicati a Cagliari, per la Festa Europea della Musica in compagnia delle note del Duo Perfetto, composto da Clorinda Perfetto (pianoforte) e Robert Witt (violoncello).

Nella suggestiva cornice del Giardino d’Inverno del T il duo, in procinto di partire per un lungo tour in Europa e in Argentina e che toccherà città quali Buenos Aires, Rosario, Monaco, Berlino, Colonia e un anno dopo l’esibizione da standing ovation completamente sold out al Teatro Lirico di Cagliari, si esibirà all’interno della rete di concerti coordinata dal Ministero dei Beni Culturali per il 21 giugno, solstizio d’estate e Festa della Musica (giunta ormai alla sua 34° edizione).

Ingresso libero con possibilità di cena e consumazione al bar.

Duo Perfetto. Composto da Clorinda Perfetto (pianoforte) e Robert Witt (violoncello), il Duo è vincitore di vari concorsi internazionali di chamber music e protagonista di numerosi concerti tra Berlino e Roma, entusiasma il pubblico, sia dal vivo che alla radio e sulle piattaforme digitali, presentando i suoi affascinanti programmi in russo, tedesco, italiano e inglese. Il suo ultimo cd, pubblicato dalla BrilliantClassics, è stato presentato davanti a 1400 persone nella stagione 2017 del Teatro Lirico di Cagliari tra standing ovation e infinite richieste di bis.

La Festa. Il 21 giugno del 1982, con l’iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese, in tutta la Francia, musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei. Non contenta solamente di rendere la pratica musicale visibile, la Festa della Musica è diventata un autentico fenomeno sociale.Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia sono le città fondatrici dell’Associazione Europea Festa della musica. Nel 2016 in Italia la svolta, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dalla presenza istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e turistici, hanno aderito più di 280 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale. Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno, il 21 giugno, in tutte le città, principalmente all’aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere. Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno.Nel 2018 le città partecipanti all’evento sono state circa 700.