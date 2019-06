Cagliari. BNI, imprenditori e il business: venerdì 21 l’evento sul referral marketing

Il lavoro in Sardegna riparte da Cagliari, dove si è formato il primo gruppo- dal nome Karalis- impegnato nel referral marketing BNI, ovvero Business Networking International, la più grande organizzazione di scambio referenze al mondo.

Gli iscritti arrivano anche da Oristano e dall’iglesiente.

I numeri di BNI in Italia e nel mondo raccontano l’efficacia di questo network basato sul mettere in comune le proprie relazioni lavorative di fiducia: BNI, nata 35 anni fa in California, oggi è presente in ben 70 Paesi con un volume di affari generato di oltre 14 miliardi di dollari eoltre 250.000 Membri. In Italia è presente da 15 anni, conta oltre 9000 membri e nel 2018 ha generato un volume di affari di 270 milioni di euro.

BNI ha saputo creare un’organizzazione che crea gruppi di professionisti e imprenditori per metterli in grado di porre a fattor comune i rispettivi rapporti professionali di fiducia.

Ora BNI apre nuove opportunità a imprenditori e professionisti sardi. Se ne parla a Cagliari, venerdì 21 Giugno alla Corte in Giorgino, in via Pula, dalle ore 14,30 alle 16.

I gruppi di lavoro BNI si chiamano Capitoli e può farne parte chiunque abbia un business attivo: l’attività consiste nel ritrovarsi settimanalmente per scambiarsi referenze al fine di aiutarsi a sviluppare gli affari. Il tutto con una precisa metodologia che viene insegnata ai Membri opportunamente. Il principio di fondo quindi è quello del Givers gain, chi dà riceve, in controtendenza rispetto alla logica di competizione largamente diffusa e da cui nasce la mission BNI di “cambiare il modo di fare affari”, rimettendo al centro davvero la persona. In BNI non c’è neppure concorrenza perché in un Capitolo può essere presente solo un rappresentante per professione o specializzazione.

In Italia, il riferimento per il referral Marketing è Paolo Mariola, National Director di BNI Italia e Membro del Consiglio Esecutivo Internazionale. Mariola è autore di quattro volumi sul tema: “Il Referral marketing. Come utilizzare relazioni referenze per il successo professionale” (Paolo Mariola, Andrea Colombo, Irene Alleruzzo, Guerini Next, 2018);”Il Segreto di Marketing più conosciuto al mondo” (Ivan R. Misner, Mike Macedonio, Paolo Mariola, Ingo Karsch, Silva Editore 2016); “Realtà o Illusione? Sfatare i più grandi miti sul networking” (Ivan R. Misner, Mike Macedonio, Paolo Mariola, Ingo Karsch, Silva Editore 2013) e, ultimo uscito, “Business a tavola ovvero referraltasting. Strategie per creare relazioni professionali di successo” (Claudio Messina, Paolo Mariola, Irene Alleruzzo, Guerini Next, 2019). Intensa l’attività convegnistica presso vari atenei anche sui temi di Economia collaborativa ed etica nel business, di recente anche alla Pontificia Università Antonianum.