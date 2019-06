Cagliari: il comitato Leonardo mette a disposizione 11 Premi di Laurea per il 2019

Il Comitato Leonardo mette a disposizione 11 Premi di Laurea per il 2019

Gli studenti neolaureati che intendono partecipare ai bandi per i Premi di Laurea 2019 messi a disposizione dal Comitato Leonardo, avranno tempo fino all’8 novembre 2019 per presentare domanda.

L’iniziativa, giunta alla ventiduesima edizione, consiste nel mettere a disposizione alcuni prestigiosi riconoscimenti dedicati ai giovani a supporto delle tesi e dei progetti più innovativi nei diversi settore del Made in Italy.

Saranno undici i Premi messi a bando, con in palio otto borse di studio del valore di 3.000 euro ciascuna e tre tirocini retribuiti.

Sul sito del Comitato Leonardo (www.comitatoleonardo.it) sono disponibili i bandi integrali e i modulo di partecipazione.

Sarà possibile presentare la candidatura ad uno o più bandi, inviando la documentazione richiesta secondo le modalità indicate, alla Segreteria Generale del Comitato Leonardo (c/o ICE, via Liszt 21 – 00144 Roma, tel. 06 59927990-7991).

La premiazione si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica nel corso della prossima cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo.