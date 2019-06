Confartigianato Sassari: 14 milioni di credito per la crescita delle imprese sassaresi

755 soci in tutta la provincia di Sassari, 14 milioni di euro di affidamenti presso gli Istituti di credito e un risultato d’esercizio positivo per quasi 59mila euro.

Sono questi i numeri di Confidi Finart, il consorzio fidi promosso da Confartigianato Imprese Sassari, che opera su l’intera provincia di Sassari, supporta le imprese nell’accesso al credito e le assiste anche nella ricerca del giusto finanziamento.

Guidato dall’imprenditore sassarese Marco Rau, Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’ente ha visto approvare il bilancio 2018 dall’Assemblea dei soci.

“Il bilancio del 2018 – ha spiegato Marco Rau, imprenditore e presidente del Consiglio di Amminsitrazione di Finart – riconferma la centralità di questo strumento, quale esempio di sussidiarietà per il tessuto imprenditoriale della provincia sassarese”. “Seppur l’intero comparto della garanzia sia sottoposto a profondi cambiamenti e presenti ancora incertezze – ha continuato Rau – Finart ha consolidato le proprie basi per garantire un futuro rimanendo sempre orientata alla corretta e prudente valutazione del rischio, al rafforzamento dei rischi assunti sulle garanzie concesse e alla definizione di nuove strategie di sviluppo, sempre con l’obiettivo di accompagnare le iniziative imprenditoriali delle aziende”.

Con il riconoscimento come Confidi autorizzato da parte del Fondo centrale di garanzia, Finart ha confermato una politica creditizia che ha privilegiato le operazioni con possibilità di accesso alla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia, che dovrebbe avere effetti positivi in termini di ampliamento della platea dei beneficiari e di ottenimento di coperture proporzionate in base alla fascia di rischio con una maggiore efficacia delle risorse con accantonamenti correlati al rischio.

“Al termine di un anno ancora fortemente penalizzato da una crisi oramai endemica e radicata caratterizzato dal costante restringimento dell’accesso al credito – ha concluso il Presidente del CDA – l’erogazione di oltre 14 milioni di euro rappresenta un segnale forte per un territorio, quello del nord ovest della Sardegna, che non si arrende. La nostra struttura è sempre più vicina alle esigenze dello sviluppo del tessuto produttivo”.

L’Assemblea dei soci ha anche evidenziato come nei rapporti con gli Istituti Bancari nel corso del 2018, “siano stati avviati degli incontri con i funzionari delle principali Banche per definire un nuovo piano di sviluppo commerciale”.