Cagliari. I lavori delle commissioni  in Consiglio Regionale

Settimana di lavoro per le commissioni permanenti del Consiglio regionale.

Oggi, martedì 25 giugno, alle 9.30, si riunirà la Commissione “Lavoro, cultura e formazione professionale” per l’approvazione definitiva del Disegno di legge n.17 sugli interventi a favore dei lavoratori ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia e S&B Olmedo, destinatari di procedura di licenziamento collettivo che dalle 11 sarà all’attenzione del Consiglio regionale

I lavori della Commissione proseguiranno nel pomeriggio. Alle 16.30, in seduta congiunta con la Sesta “Salute e politiche sociali”, sarà esaminata la situazione dei lavoratori dell’ex gruppo “Secur Spa” non riassorbiti dall’appaltatore dei servizi integrati di vigilanza armata e portierato per l’AOU e la ASSL di Sassari. Alle 17,00 è prevista invece l’audizione dei sindacati sul personale docente iscritto all’Albo della legge 42 del 1989.

Mercoledì 26 giugno si riuniranno invece la Terza (Bilancio), alle 11, e la Quinta (Attività produttive), alle 10,30.

All’attenzione della Terza Commissione il D.L n.12 (Rendiconto generale e bilancio consolidato della regione per l’esercizio finanziario 2017); la variazione di bilancio per l’avvio del Mater Olbia e lo stato delle trattative con il Governo per la ridefinizione dei rapporti economici-finanziari alla luce dei nuovi criteri di contribuzione statale sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale in materia di accantonamenti.

La Commissione “Attività produttive” si occuperà invece delle modalità di esercizio della caccia nelle zone autogestite. Alle 10,30 saranno sentiti i rappresentanti dell’Associazione “Nobile stanziale”, subito dopo è prevista l’audizione dell’assessore all’Ambiente Gianni Lampis.

I lavori della Commissione proseguiranno nel pomeriggio alle 16,00. All’ordine del giorno l’andamento del prezzo del latte ovino.

.