Giuseppe Marvulli è stato convocato alle Universiadi di Napoli 2019

Giuseppe Marvulli, studente di Odontoiatria dell’Università degli studi di Sassari, fresco di medaglia d’oro con la canotta del Cus Sassari ai recentissimi CNU 2019 de L’Aquila, è stato inserito fra i 38 convocati azzurri dell’atletica per le Universiadi.

Tra questi 20 uomini e 18 donne partiranno per Napoli dall’’8 al 13 luglio e si confronteranno con atleti provenienti da ogni parte del mondo in una sfida all’ultimo salto, all’ultimo centimetro.

Un grande onore per Giuseppe ricevere questa convocazione. Un grande orgoglio per il Cus Sassari del presidente Nicola Giordanelli e per l’Università di Sassari del magnifico rettore Massimo Carpinelli ,che nel giovane saltatore dell’Atletica Firenze Marathon avranno un valido e prezioso alfiere chiamato a difendere e ostentare i colori di Sassari, del suo Centro Universitario Sportivo e del suo Ateneo.

Assieme a Giuseppe interessanti nel panorama dell’atletica nazionale e internazionale troviamo le staffettiste bronzo europeo indoor Folorunso e Lukudo, la discobola Osakue, gli ostacolisti Bogliolo e Perini, i marciatori già sicuri dei Mondiali Antonelli, Becchetti e Dominici.

L’Universiade, per uno studente, sportivo, è il premio al risultato ottenuto, al lavoro svolto all’essere riusciti a conciliare fasi di studio e d’allenamento, orgoglio per la società di appartenenze, per il Centro Sportivo Universitario di appartenenza e per l’Ateneo di appartenenza.

L’ennesima testimonianza dell’importanza della pratica sportiva a livello universitario nella città di Sassari, nella sua Università e nel suo Cus.