A Gallipoli la presentazione del libro “Time Out” di Flavio Tranquillo

Si terrà lunedì 1 luglio alle 19,00 nella Terrazza Rosso di Sera dell’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli, la presentazione del libro Time Out. Ascesa e caduta della Mens Sana o dello sport professionistico in Italia, edito da Add Editore, di Flavio Tranquillo, noto giornalista, scrittore e telecronista.

La Mens Sana Siena ha dominato gli anni Duemila del basket italiano, periodo in cui ha vinto scudetti, coppe Italia, supercoppe, una coppa europea e ha partecipato a quattro final four di EuroLega.

A capo di questa potente macchina c’era Ferdinando Minucci, prima esperto di marketing e di comunicazione, poi general manager e presidente della corazzata senese.

Nel maggio del 2014, in procinto di diventare presidente della Lega di Serie A, nell’ambito dell’operazione Time-out un’ordinanza ha costretto Minucci agli arresti domiciliari.

Due mesi dopo, su istanza della Procura, verrà dichiarato il fallimento della società che, nel frattempo, era andata vicina ad un altro miracoloso scudetto.

Negli anni dello scandalo Monte Paschi (banca legata a filo diretto con la squadra), le indagini hanno scavato nel giro di denaro che ruotava attorno al basket, sullo sfondo di un sistema fatto di politica, poteri forti e finanza.

Flavio Tranquillo racconta questa storia mettendo insieme gli avvenimenti, gli atti e le parole dei protagonisti, per dare a tutti la possibilità di costruirsi un’opinione. Il libro partendo dal campo e dalle magie dei campioni arriva sino alle aule dei tribunali, ai bilanci non veritieri, alle responsabilità di media e alle istituzioni sportive. Senza fermarsi a Siena, ma aprendo uno squarcio sullo sport professionistico in Italia.

Si tratta dell’unica presentazione prevista in Puglia. Tranquillo dialogherà con l’autore Antonio Celeste.