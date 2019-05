Civitavecchia. “Strade sicure”, ricercato con due mandati di arresto europeo. Trovato a Civitavecchia da polizia ed esercito

Il giovane romeno è stato arrestato dalla Polizia di Stato della Polfer di Civitavecchia insieme ai militari dell’Esercito appartenenti al 185° reggimento artiglieria paracadutisti del Raggruppamento Lazio Abruzzo a guida Brigata “Sassari”.

Fermato per un controllo, l’uomo è risultato essere ricercato in quanto a suo carico pendevano due mandati di arresto europeo: oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’alcool test, reati commessi in Romania per cui dovrà scontare una pena complessiva di oltre 2 anni di reclusione.

Al termine degli accertamenti lo straniero è stato accompagnato in carcere a Civitavecchia a disposizione dell’autorità giudiziaria per le procedure di estradizione.