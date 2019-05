Sassari. Psd’Az indica Mariolino Andria alla carica di Sindaco della città.

La delegazione del PSd’Az di Sassari che ha partecipato al tavolo del Centro destra, Sardista e civici e ha scelto di indicare con convinzione Mariolino Andria quale candidato alla carica di Sindaco della città.

I Sardisti che hanno deciso di sostenere Mariolino Andria, lo hanno fatto interpretando la volontà della stragrande maggioranza degli iscritti nelle otto Sezioni del PSd’Az Sassarese.

In seguito al successo elettorale che ha portato Christian Solinas a guidare la Sardegna il Partito Sardo d’Azione ha iniziato un nuovo corso, che si caratterizzerà in un processo di reale rinnovamento di idee, di uomini e donne e dei metodi di gestione del Partito.

In quest’ottica sembra perfetta la figura di Mariolino Andria come candidato ideale per guidare la coalizione di Centro destra, Sardista e Civici alla conquista della guida della città. La scelta nasce dal basso, si dimostra libera da condizionamenti e forte di un giudizio popolare che si sta manifestando in tutte le sue espressioni.

Come affermano i membri del Partito: “Sassari ha necessità di un governo vicino alla gente, di un Sindaco che conosca perfettamente i problemi che l’affliggono, ma che abbia già in mente anche le soluzioni; ha bisogno di persone pulite, oneste, capaci, con i piedi ben saldi per terra. E Mariolino Andria per noi Sardisti rappresenta tutto questo ed in virtù di ciò, avrà il nostro incondizionato supporto elettorale, politico e umano”.

Tutto questo in virtù della volontà di far diventare Sassari la città Metropolitana che merita di essere e per farlo, a detta del PSd’Az “è sufficiente una robusta inversione di tendenza nei confronti del passato recente e di quello più lontano che si sta riproponendo”.