Politica

Quartu Sant’Elena. Consiglio Comunale convocato per martedì 21 maggio 2019

Il Consiglio Comunale, già convocato in prima convocazione con protocollo generale n. 33092 del 09.05.2019 per il giorno 14.05.2019 alle ore 18.00, è convocato in aggiornamento di seduta per il giorno MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 alle ore 15.00.