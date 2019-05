Ad Agropoli si svolgerà il Campionato Italiano Promozionale di Nuoto indetto dalla FISDIR

Questa settimana si svolge il Campionato Italiano Promozionale di Nuoto, indetto e organizzato dalla FISDIR (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) in Campania.

Gli atleti sardi della Saspo che parteciperanno alle gare sono Benedetta Strazzera e Simone Serra (25 stile libero e 25 dorso), Elisabetta Meloni (25 e 50 dorso), Claudio Bachis (25 stile e 25 rana) tutti preparati dal direttore tecnico Katia Pilia.

Claudio e Simone sono all’esordio nazionale, mentre Elisabetta si è aggiudicata l’argento lo scorso anno.

“I ragazzi appaiono molto felici ed entusiasti – ha dichiarato Katia Pilia – così come lo sono io e le famiglie. Il gruppo è molto unito e questo ancor di più rafforza la tesi che lo sport è un ottimo mastice, in vasca c’è grande competizione, ma tra loro vanno molto d’accordo”.

La delegazione di San Sperate ha colto l’occasione della competizione per partire un giorno prima e trascorrere una giornata a contatto con le bellezze del Cilento, accompagnati dai propri cari.

La giornata di domani 18 maggio sarò quella delle gare a cui parteciperanno gli atleti provenienti da 20 regioni nel Centro Polifunzionale Elysium.

La Pilia crede nei suoi ragazzi e afferma che “in ogni caso sarà ad ogni modo un grandissimo successo perché ci confronteremo con tantissimi ragazzi, sarà un modo anche per fare nuove amicizie. Farli competere in età giovanile ci inorgoglisce tanto, e l’auspicio è di contagiare il nostro entusiasmo verso tanti altri ragazzi che potrebbero ingrossare il nostro gruppo e renderlo ancor più competitivo”.