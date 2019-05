Pd, Zingaretti canta vittoria: “Il bipolarismo è tra noi e Salvini”

Europee, Zingaretti: respinta aggressione sovranista all’Europa– L’assalto sovranista all’Europa è stato respinto, secondo il leader Pd Nicola Zingaretti. “Un altro dato che va sottolineato, guardando i dati di tutta Europa, è che l’aggressione dei sovranisti è fallita”. Spiega Zingaretti: “Dentro il Parlamento europeo c’è un’ampia e solida maggioranza che ha voglia di cambiare l’Europa ma al tempo stesso di rilanciare il sogno europeo”.

Zingaretti: Pd molto soddisfatto, bipolarismo è tra noi e Salvini – Al Pd sono “molto soddisfatti, la scelta della lista unitaria si è rivelata vincente”. Il segretario democratico Nicola Zingaretti commenta così il risultato delle europee. Benché lo scrutinio sia ancora in pieno svolgimento, il leader Pd afferma che ci sono “Numeri sufficienti per valutazioni molto chiare” e afferma: “Il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla forza elettorale del Pd”. La scelta, spiega il segretario, sarà tra Pd e una destra guidata da Matteo Salvini. Ora la “sfida è costrire alternativa a Matteo Salvini, a un governo immobile e pericoloso”. Il Pd vuole mettere in campo una “alternativa che si prepari ad essere credibile per il voto politico, quando sarà”.

Fonte: www.affaritaliani.it