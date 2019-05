Palazzolo S/O (BS): torna l’appuntamento estivo con il festival Resta in Festa

RESTA IN FESTA 2019 11-14 luglio, Parco Metelli, Palazzolo S/O (BS) ingresso gratuito Anche quest’anno torna l’appuntamento estivo con Resta in Festa.

Dall’11 al 14 luglio il parco Metelli di Palazzolo sull’Oglio si trasforma nel polo della musica live! Quattro serate di concerti che spazieranno dal rap al rock all’indie pop per soddisfare tutte le orecchie.

Non mancherà il buon cibo e una selezione di birre artigianali da degustare sotto il tendone o all’ombra di uno dei tantissimi alberi del parco. Giovedì 11 luglio

Bombino

Giorgio Canali e Rossofuoco Venerdì 12 luglio

Onyx

Inoki Sabato 13 luglio

Canova

La municipàl Domenica 14 luglio

Franco126

Irbis Non mancheranno l’ottima cucina (tradizionale e vegana) e le buonissime birre artigianali selezionate per l’occasione. Giovedì 11 si inizia con uno dei più grandi chitarristi contemporanei: Bombino che gira il mondo con la sua musica, prima di lui Giorgio Canali un caposaldo del rock alternativo italiano. Venerdì 12 dedicata al rap con due band di culto: direttamente da New York gli Onyx e uno dei più grandi esponenti del rap italiano: Inoki. Sabato 13 l’indie pop la fa da padrone. Sul palco si alterneranno i Canova, una delle più affermate band italiane che nel giro di pochi è riuscita a rivoluzionare la scena indipendente con numeri e sold out in giro per l’Italia e La Municipal, formazione indie pop in forte crescita alla ribalta anche grazie alle due partecipazioni consecutive al concertone del primo Maggio. Domenica 14 sul palco di Resta in Festa uno dei cantautori rap più in voga del momento che vanta collaborazioni con numerosi artisti, da Max Gazzè a Tommaso Paradiso:Franco126. Ad aprire le danze Irbis.