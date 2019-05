“DI TUTTOUN POP” – concerto del 2 Giugno del coro Pop Cor a Oristano.

“DI TUTTOUN POP” è il concerto in programma, che si terrà domenica 2 Giugno, alle ore 19,30, presso L’Auditorium San Domenico di Oristano, in via Lamarmora, organizzato dal coro “POPCOR” di Oristano, diretto dalla Maestra Maria Sara Careddu.

Inoltre, alcuni brani saranno eseguiti dalla mezzo soprano Giuliana Porcu, accompagnata al pianoforte dal Maestro Giancarlo Salaris.

Il gruppo POP COR è un coro polifonico misto composto da circa una quarantina di coristi, di recente formazione, che ha voluto distinguersi, col suo repertorio, all’interno dell’ampia offerta corale della provincia oristanese.

Nasce dalla passione per la musica che accomuna tutti i componenti e dal desiderio di esplorarne ogni sua forma, spaziando dal genere pop al rock, sia italiano che internazionale, strizzando l’occhio allo swing tipico degli anni trenta e quaranta, sino alle canzoni celebri natalizie, proposte sia a cappella che accompagnate da strumenti musicali.

Si è esibito in diversi concerti nella città di Oristano e nella provincia, e ha organizzato nel 2017 e 2018 la rassegna “Singing in Spring” per cori pop.

Diretto sin dalla sua fondazione dalla Maestra Sara Careddu è accompagnato dalla pianista Alessandra Medde e dal percussionista Giorgio Usai.

I componenti del Pop Cor sono: SOPRANI: Caddeo Grazia, Carta M.Francesca, Concu Rosella, Di Girolamo Rosalba, Delogu Maria, Espis M.Rosaria, Manca Michela, Meloni Silvana, Mocci Rosalba, Salaris Bonaria, Serra Franca, Spiga Helga, Turnu Francesca CONTRALTI: Carta Renata, Cherchi Roberta, Ferrari Simonetta, Marras M.Valentina, Melis Rossella, Pinna Gianfranca, Saba Ester, Saba Pasqualina, Spanu Monica, Vacca M.Grazia TENORI: Balduzzi Raffaele, Cossu Fabrizio, Dore Tomas, Ferrara Andrea, Pisanu Mariano, Riviello Vincenzo BASSI: Argiolas Gianfranco, D’Amico Franco, Ferrari Paolo, Marras Claudio, Pilloni Massimiliano, Pisu Luigi, Sias Mario, Sini Andrea, Vargiu Antonio.

Maestra MARIA SARA CAREDDU si diploma in Clarinetto e in Didattica della Musica presso il Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari.Si è esibita in qualità di clarinettista solista e d’accompagnamento in formazioni di diverse estrazioni musicali, esprimendo una notevole poliedricità interpretativa. E’ titolare della cattedra di Clarinetto presso la Scuola media Statale ad indirizzo musicale “G. Deledda”.

GIULIANA PORCU Mezzosoprano, diplomata al Conservatorio di musica di Cagliari, sotto la guida attenta del soprano Elisabetta Scano, ha poi proseguito i suoi studi con il contraltista Gianluca Belfiori Doro e il soprano Giusy Devinu. Ha svolto diversa attività concertistica sia come solista che in formazioni da camera. Dal 2002 lavora nella sezione dei mezzosoprani presso il Teatro Lirico di Cagliari.

Maestro GIANCARLO SALARIS si diploma in Pianoforte al Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari.

Svolge con vari artisti attività concertistica concentrata sull’accompagnamento del repertorio lirico-vocale. Vanta al suo attivo numerose collaborazioni sia col Teatro Lirico di Cagliari che con il Conservatorio di Cagliari.