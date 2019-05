Oristano, fotografie per il concorso Emozioni di Sartiglia

Tra il 13 e il 17 maggio si possono presentare le fotografie per il concorso Emozioni di Sartiglia. Il concorso, articolato in una sezione fotografica e una pittorica, è organizzato dalla Fondazione Sa Sartiglia Onlus, con l’obiettivo di promuovere la giostra equestre e valorizzarne il patrimonio storico e culturale attraverso opere che la rappresentino.

La partecipazione al concorso è aperta a tutti ed è gratuita. Alla sezione fotografica (lavori da presentare tra il 13 e il 17 maggio 2019) possono partecipare al concorso solo le fotografie a colori scattate durante l’edizione 2019 della Sartiglia (Vestizione, Corsa alla Stella e Corsa delle Pariglie), nei giorni 3 e 5 marzo. Ogni partecipante potrà presentare fino a due elaborati. L’elaborato fotografico (digitale nativo) dovrà essere presentato su un supporto di archiviazione portatile (CD Rom, DVD, pen drive) esclusivamente in formato digitale .jpg non compresso a 300 dpi, con proporzione 35×50. Ogni partecipante dovrà inviare un solo supporto di archiviazione per le foto con cui partecipa al concorso e ogni file dovrà essere nominato con il titolo e nome dell’autore dell’opera. Non sono ammessi fotomontaggi e/o foto ritocchi. Per i fotografi accreditati, le foto partecipanti al concorso non dovranno rientrare nella selezione delle 20 foto che obbligatoriamente dovranno essere cedute all’archivio della Fondazione, così come indicato nel regolamento per gli accrediti stampa Sartiglia.

Per la sezione pittorica le opere (da presentare tra il 3 e il 7 giugno 2019) potranno essere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica, purché si tratti di opera pittorica. Per opera pittorica si intende qualsiasi intervento manuale a olio, tempera, acrilico, inchiostro, incisione, grafite, acquarello, realizzate su supporti di tela, carta, legno, plastica, masonite, ferro, ceramica, etc…); non sono ammesse tecniche come il collage. Ogni partecipante potrà partecipare con una sola opera che dovrà essere inedita. La misura minima consentita per ogni lato dell’opera è di 50 cm. La misura massima consentita per ogni lato dell’opera è di 170 cm. I lavori presentati dovranno essere di proprietà dell’artista che li propone e che è interamente responsabile del loro contenuto. Le opere premiate potranno essere utilizzate per la realizzazione di materiale promozionale, per attività di comunicazione e per iniziative didattico-culturali e divulgative non a scopo di lucro. Verrà citato, quando è possibile, il nome dell’autore ogni qual volta una sua opera verrà utilizzata con le modalità su indicate.

Le domande di partecipazione, corredate delle foto o delle opere pittoriche, dovranno essere presentate presso gli uffici della Fondazione in via Eleonora n. 15 a Oristano.

Una giuria di professionisti del settore e studiosi della Sartiglia valuterà la capacità dell’opera di trasmettere i valori culturali e tradizionali legati alla Sartiglia, di interpretazione del tema, di creatività e il contenuto artistico delle opere presentate. I vincitori si aggiudicheranno un premio in denaro di 2.000 euro per le opere pittoriche e di 300 euro per le fotografie.