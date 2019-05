Pedalata ecologica sabato prossimo ad Oristano

L’associazione 50&PIÙ di Oristano, organizza per sabato 11 maggio una “PEDALATA ECOLOGICA” che coinvolge tutte le età.

La partenza è prevista dal Palazzetto dello sport “Sa Rodia” di Oristano. Il percorso, da effettuare nella pista ciclabile che conduce a Torregrande, arriverà fino al porticciolo. Il ritrovo dei partecipanti è a Sa Rodia alle ore 15,00, per la partenza alle ore 16,30.

Durante il percorso è prevista la massima assistenza, sia tecnica e sia assicurativa ai partecipanti e prevede diversi pit stop durante il percorso. Dopo l’arrivo al porticciolo di Torregrande, sosta con ristoro e poi rientro, facendo lo stesso percorso dell’andata.

Le premiazioni saranno effettuate al Palazzetto dello sport di Sa Rodia.

La manifestazione ha come “Main sponsor” CRAI e CENTRO CASH, oltre a numerosi altri. Le iscrizioni si accettano presso il Palazzetto dello sport Sa Rodia, oppure on line all’indirizzo: Bikeorteam@gmail.com. È previsto un contributo di partecipazione di 5 euro, che copre iscrizione, assicurazione, pacco gara e ristoro.

Numerosi i premi in palio, sia per gli atleti iscritti, sia per i partecipanti, tra cui 4 biciclette.

Il responsabile della comunicazione 50&PIÙ di Oristano

Mario Virdis