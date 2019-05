Olbia. Domenica 12 Reno Brandoni alla Feltrinelli Express Aeroporto Costa Smeralda

Domenica 12 maggio alle ore 17.00 Reno Brandoni sarà alla Feltrinelli Express Aeroporto Costa Smeralda di Olbia per firmare le copie del nuovo libro “FILASTROCCHE PER SENTIRSI GRANDI” (Edizioni Curci). La presentazione dei suoi libri, con l’introduzione musicale di Mauro Mibelli, darà vita a un racconto – concerto per grandi e piccini in cui, attraverso la storia della musica, si ripercorrono i passi di una carriera ricca di aneddoti.

“FILASTROCCHE PER SENTIRSI GRANDI” (filastrocche di Maria Elena Rosati musicate da Reno Brandoni e Stefano Nosei) è un romanzo di formazione che comprende 9 filastrocche in musica, ascoltabili durante la lettura attraverso i QR code nascosti fra le pagine. Il testo contiene anche due brani, “Il sole nasce per tutti” e “Filastrocca alla rovescia” che vedono la partecipazione del trombettista Paolo Fresu.

Protagonista del libro è Sara, un’adolescente che vive in un mondo moderno in cui la musica non esiste. Il nonno la condurrà lungo un viaggio alla riscoperta della musica, della sua potenza evocativa e in particolare verso la bellezza dell’ascolto in vinile.

«Ho passato buona parte del mio tempo nella musica, ho vissuto il piacere dell’ascolto e la gioia della scoperta – racconta l’autore Reno Brandoni – Oggi mi ritrovo smarrito in una realtà che si dirige verso passioni discontinue e disattente. Questo libro tenta di recuperare ricordi ed emozioni, per me stesso e per chi non c’era».