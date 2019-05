Nuoro: denunciati due giovani per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nella serata di venerdì 3 maggio la Polizia di Stato, su disposizione del Sig. Questore di Nuoro, ha intensificato le ordinarie attività di controllo del territorio predisponendo mirati servizi finalizzati a prevenire e reprimere il consumo di droga. Nel corso di tali attività, inoltre, si è proceduto al contestuale controllo amministrativo di numerosi esercizi pubblici, verificando il rispetto delle normative di settore.

Tali attività di prevenzione, non limitate al capoluogo ma estese al territorio della Provincia di Nuoro, sono proseguite nel corso di tutto il fine settimana e hanno visto l’intervento in ausilio di numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, di stanza ad Abbasanta.

Nel pomeriggio di sabato 4 maggio, in Cala Gonone di Dorgali, a seguito di perquisizione personale successivamente estesa al domicilio, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un giovane del posto trovato in possesso di Gr. 78 di marijuana, nonché di due bilancini di precisione.

Nella prima serata di domenica 5 maggio, in Nuoro, sempre a seguito di perquisizione personale di un gruppo di giovani, è stato denunciato in stato di libertà, sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un ulteriore soggetto, residente nel capoluogo, trovato in possesso di circa 30 Gr. di marijuana, suddivisa in 14 involucri di cellophane termosaldati. La successiva perquisizione domiciliare eseguita dalla Volante consentiva di sequestrare ulteriori Gr. 27,7 di sostanza stupefacente, risultata sempre marijuana.