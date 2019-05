Nuoro. Coldiretti, domani 9 maggio Convegno su “Piante officinali tra tradizione e innovazione”

Le piante officinali sono avvolte da un alone di mistero. Abbiamo la percezione che siano miracolose, dotate di un potere terapeutico, per la molteplicità di usi che rimandano alla tradizione popolare.

Ma è davvero cosi? Siamo rimasti fermi alla tradizione? Lo scopriremo venerdì 10 a Nuoro a partire dalle 9,30 nell’aula magna della scuola agraria in via Martiri della Libertà, durante il convegno promosso da Coldiretti Nuoro Ogliastra: “Le piante officinali: una importante risorsa per il territorio”.

Il settore sarà presentato nelle sue diverse sfaccettature da tecnici e dagli imprenditori agricoli che grazie alla loro creatività e passione si stanno proponendo nel mercato con prodotti innovativi.

Dopo i saluti del dirigente scolastico Mariantonietta Ferrante e del presidente provinciale Coldiretti Leonardo Salis, moderati dal direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra interverranno Bruno Satta di Laore che presenterà la coltivazione delle piante officinali in Sardegna; la ricercatrice Anna Lisa Cuccui invece parlerà della fitoalimurgia nell’agricoltura di montagna; la consulente Antonella Concas illustrerà gli aspetti normativi, l’etichettatura e il confezionamento, mentre Pietro Daddi della farmacia dinamica, si soffermerà del benessere derivante dalle piante officinali.

Seguiranno le testimonianze di quattro imprenditori agricoli del territorio che parleranno della loro esperienza.