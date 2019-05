Napoli. Catturato l’uomo che ha ferito Noemi

Un incontro si terra’ stamattina in Procura. Sarebbe stato arrestato anche l’uomo che gli avrebbe dato protezione, si tratta del fratello del sicario.

Napoli: Morra (M5s) su ferimento Noemi, sollevato per arresti

Il senatore del Movimento cinque stelle Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, in una nota, si dice “sollevato dall’arresto dell’uomo che ha sparato, ferendo gravemente Noemi. Ed anche di chi gli ha dato protezione. Un sentimento ringraziamento per il lavoro svolto dalle Forze dell’ordine e dalla procura di Napoli che hanno lavorato duramente”.

Quindi, Morra aggiunge: “Ora emergeranno anche i motivi di questo gesto che rimane di una gravita’ inaudita perche’ dimostra un senso di impunita’ che deve essere combattuto senza tregua”.

Fonte: www.affaritaliani.it