In Sardegna le giornate dello scompenso cardiaco

In occasione dell’iniziativa di prevenzione dello scompenso cardiaco realizzata dall’European Society of Cardiology e che coinvolge tutta l’Europa, il network delle FARMACIE SPECIALIZZATE di Farmacisti Preparatori ha attivato la campagna di sensibilizzazione “Il tuo cuore è un bene prezioso: ascoltalo!” in collaborazione con l’AUSL di Piacenza.

Che cos’è lo scompenso cardiaco?

Lo scompenso cardiaco è una malattia seria e molto diffusa. Il cuore perde la capacità di pompare il sangue in tutto il corpo in modo adeguato alle richieste dell’organismo. Ciò non significa che il cuore si è fermato o è a rischio di cessare di battere, significa che non pompa più sangue come dovrebbe, non si riempie adeguatamente o non ha la forza sufficiente per svuotarsi, non riuscendo ad immettere sangue in tutto il corpo, così come faceva prima della malattia.

“Quando iniziano i primi sintomi, si può avvertire un senso di stanchezza o difficoltà di respiro, soprattutto dopo uno sforzo fisico. Si possono avere anche accessi di tosse, mancanza di fiato durante la notte, episodi di vertigini associati a senso di confusione.” spiega il Dottor Paolo Borgarelli, amministratore nazionale delle FARMACIE SPECIALIZZATE.

Oltre a misurare l’ossigenazione del sangue, dal 6 al 19 maggio i cittadini potranno compilare insieme al farmacista un questionario per valutare il loro personale rischio cardiovascolare.

“Uno stile di vita attivo, un’alimentazione controllata e abitudini salutari possono ridurre il rischio di sviluppare problemi cardiovascolari – aggiunge il Dottor Borgarelli – Con questa campagna nazionale di prevenzione vogliamo aiutare tutti i cittadini a fare una scelta di vita sana e consapevole”.

Le Farmacie aderenti all’iniziativa in Sardegna sono:

Farmacia Dedola – Via Curie, 35 – Cagliari CA

Farmacia Rizzo Enzo – Via Abruzzi, 53 – Cagliari CA

Farmacia Sant’Antonio – Via Cettigne, 28 – Cagliari CA

Farmacia Fadda-Caboi – Via Italia, 47 – Cagliari Pirri CA

Farmacia Cau – Via San Lorenzo, 43 -Monserrato CA

Farmacia Pirastu – Piazza IV Novembre, 5/6 – Quartu Sant’Elena CA

Farmacia Concas – Via Cagliari 149/151 – Sarroch CA

Farmacia Sa.Fi.Pharma – Via Armando Diaz, 38 – Oristano OR

Farmacia Annis – Via Del Bianco, 56 – San Vero Milis OR

Farmacia Sa.Fi.Pharma – Via Giovanni XXIII, 143/145 – Santa Giusta OR

Farmacia Pilo & C. – Via Roma, 89 – Castelsardo SS

Farmacia Accogli – Piazza Etna, 5 – Olbia SS

Farmacia Cuccuru – Via Cellini, 1 – Porto Torres SS

Farmacia Manca – Viale Dante, 25 – Sassari SS

Farmacia Pilo & C. – Via Gorizia, 1 – Sassari SS

Farmacia San Paolo – Via Besta, 4 – Sassari SS

Farmacia Turacchi – Via Liguria, 7 – Carbonia SU

Farmacia Locci – Via Torino, Angolo Via Venezia – Iglesias SU

Farmacia Congiu – Via Roma, 145/A – Muravera SU

Farmacia Cincotti – Via Porto Botte, 92 – San Giovanni Suergiu SU