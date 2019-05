L’8 e il 9 maggio a Cagliari e Nuoro la “Festa dell’Europa 2019”

Durante la mattina i relatori interverranno sulle differenze fra l’Unione Europea reale, con le sue opportunità per i cittadini e l’Unione Europea percepita, così come viene raccontata dai media.

ASOC è un percorso innovativo rivolto a studenti e docenti di istituti secondari di secondo grado, che promuove principi di cittadinanza consapevole, sviluppando attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici attraverso l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione.

Il 9 maggio a Nuoro, in concomitanza con la Festa dell’Europa, ultimo atto di A Scuola di OpenCoesione: gli studenti delle scuole partecipanti incontrano istituzioni e cittadini per presentare i propri lavori di ricerca e monitoraggio civico. La classe sarda meglio classificata riceve un viaggio a Bruxelles per visitare le istituzioni dell’Unione Europea, la seconda e la terza effettuano una visita studio in Sardegna sul monitoraggio civico e il data journalism