Grossa operazione antidroga dei carabinieri di Oristano

Un’operazione di indagine senza precedenti, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Oristano, conclusasi alle prime ore di oggi e che hanno portato all’arresto di quindici persone, di cui due ai domiciliari e un altro indagato a piede libero. Tra le persone coinvolte anche un carabiniere originario di Siamanna, che faceva servizio a Tonara e uno studente liceale di 19 anni.

“Le indagini di questa maxi operazione, sono partite l’anno scorso – ha spiegato il Procuratore della Repubblica di Oristano, Ezio Domenico Basso – L’indagine ha visto coinvolto anche un carabiniere – ha proseguito – alla quale non è stato riservato nessun trattamento di favore, da parte dei colleghi, anche per un atto di trasparenza e per dimostrare che non ci sono figli e figliastri, quando si svolgono indagini. Purtroppo siamo di fronte ad una recrudescenza e ripetizione di reati in provincia e anche ad un notevole smercio di droga e per contrastare il fenomeno, c’è la massima attenzione da parte delle forze dell’ordine per reprimere questo tipo di reato”.

“L’operazione di oggi, è la sintesi di una serie di attività svolte nel territorio, che pone all’attenzione, lo smercio di una lucrosa attività da parte dei narcotrafficanti locali – ha aggiunto il comandante provinciale dei Carabinieri, Il Tenete Colonello, Domenico Cristaldi – il traffico di droga, da Oristano si diramava anche nelle zone di Cagliari e Nuoro e non solo, perchè si spingevano anche nel sassarese. Tutto questo, agevolato anche dal clima che c’è in Sardegna, che crea condizioni molto favorevoli per la coltivazione della Cannabis”.

Entrando nei particolari, il Capitano dei carabinieri di Oristano, Francesco Giola, ha spiegato che la banda era una vera e propria organizzazione criminale dedita alla coltivazione, produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ma si distinguevano anche per estorsioni nei confronti di coloro che non pagavano regolarmente la droga. “La loro attività – ha aggiunto il Capitano Giola – era dedita anche al recupero dei crediti maturati nella filiera della produzione e vendita delle sostanze stupefacenti, ricettazione, furto, detenzione e porto illegale di armi da fuoco clandestine, che venivano impiegate sia per intimidire chi non pagava, ma anche come armi di difesa, durante il trasporto dei carichi di droga”.

Nell’operazione sono stati impiegati oltre 100 militari delle Compagnie Carabinieri di Oristano, Mogoro, Ottana, Macomer e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Oristano con il supporto dello Squadrone Cacciatori di Abbasanta, delle unità cinofile e dell’11° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas. Dalle intercettazioni telefoniche, si è appurato anche che gli spacciatori agivano con razionalità, criticavano gli spacciatori che erano anche consumatori e si vantavano di non aver mai fatto uso di nessun tipo di droga.

Il giro d’affari è stato calcolato approssimativamente in qualche milione di euro, per un quantitativo di droga di svariati quintali.

