Lunedì 13 maggio 2019 ore 17.00 ad Oristano – Sala Centro Servizi Culturali UNLA, spettacolo narrazione Annie il vento in tasca, tratto dal libro omonimo (Sinnos Edizioni), a cura di Roberta Balestrucci Fancellu

Un sogno in tasca, un libro e una bicicletta per realizzare il viaggio di una vita. La giovane Annie è pronta a tutto, anche a lasciare la propria famiglia pur di portare avanti una scommessa che le cambierà la vita, ma soprattutto che cambierà la vita di ognuno di noi.

Giovane donna ribelle, parte in sella alla sua bicicletta e arriva lontano, sfidando il mare, il freddo e la fame e raccontando un mondo ai più ancora invisibile, come il grande e immenso Giappone.

Annie non solo ci accompagnerà alla scoperta di un mondo “antico”, ma ci permetterà che vedere con altri occhi luoghi apparentemente così diversi si può.

Spettacolo narrazione rivolto ai bambini dai 9 ai 99 anni Roberta Balestrucci Fancellu, c lasse 1983, è nata a Macomer, dove vive e lavora, anche se spesso ha la testa tra le nuvole… Appassionata da sempre di letteratura per l’infanzia è narratrice per professione. Lavora al Centro Servizi Culturali di Macomer, dove si occupa di laboratori nelle scuole, formazione e promozione alla lettura.

Dal 2013 organizza il primo Festival sulla Legalità in Sardegna “Conta e Cammina- La legalità appartiene al tuo sorriso”.

Nel 2018 esordisce con la graphic novel “Ken Saro Wiwa. Storia di un ribelle romantico” per Becco Giallo, il romanzo illustrato per ragazzi “Imon. La madre terra” per Radici Future e “Storie di grandi uomini e di Grandi Donne che li hanno resi tali” per la HOP Edizioni all’interno della collana Hopini.

Dal 28 marzo sarà di nuovo in libreria con due nuovi lavori “Annie il vento in tasca” dove racconta la storia della prima donna che fece il giro del mondo in bicicletta nel 1895 e sarà edito da Sinnos, e “Perfide” sempre per la HOP Edizioni.